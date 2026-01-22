大分市で２０２１年２月、時速１９４キロで乗用車を走行して右折車に衝突し、同市の小柳憲さん（当時５０歳）を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）に問われた当時１９歳の元少年（２４）の控訴審判決が２２日、福岡高裁で言い渡される。危険運転の成否が改めて争われる中、遺族は「高速度による事故の抑止になる判決を」と願う。（山口覚智）１８日午前、事故現場の大分市の県道で、小柳さんの母