テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第4話（通算51話）「葦を啣む」の先行場面カット＆あらすじが解禁された。【画像】血まみれの真依と真希…公開された死滅回游第4話場面カット第4話は、「死滅回游」平定のため其々の役割に動き出す一行。その中で、真希は死滅回游に参加するための戦力を強化すべく呪具の回収のため禪院家に赴く。直哉からの罵倒、そして母からの制止も聞かずに忌庫へ