100円ショップのキャンドゥは、キャンドゥオリジナル／ディズニー「ミニーマウスシリーズ」を、2026年1月22日から全国の店舗とネットショップで順次発売します（一部店舗を除く）。大人買いしたくなるラインアップ世界中で愛される人気キャラクター「ミニーマウス」が、レトロポップな雰囲気でデザインされたオリジナルアイテムとして登場します。キュートにウインクを送るミニーマウスや、ミッキーマウスと仲良く並んだ姿に思わず