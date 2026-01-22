「太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE」として、3月28日に第1期リニューアルオープンすることが決定している東映太秦映画村。なにわ男子の長尾謙杜が“太秦サポーター”に就任することが発表された。 参考：髙石あかり、板垣李光人、桜田ひより、長尾謙杜ら役者としての存在感を増す午年俳優 2025年に50周年を迎えた東映太秦映画村は、施設全体のフルリニューアルが進められており、3