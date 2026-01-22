UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ユベントスとベンフィカの試合が、1月22日05:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ヘ