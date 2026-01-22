UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 アタランタとビルバオの試合が、1月22日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・ザレフスキ（MF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはウナイ・ゴメス（MF）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ゴルカ・グルセタ（FW