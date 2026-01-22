日常生活やビジネスにおいて、物事をうまく進めるために欠かせない、「駆け引き」。元公安の筆者は、目的のために「うそ」をつくことを厭わない狡猾なスパイたちと対峙してきた。相手のうそを見抜き、自分のうそをうまく隠すテクニックを解説する。※本稿は、元警視庁外事課の勝丸円覚『スパイに学ぶ「あざとい」会話術 ビジネスに役立つ諜報員の言葉の魔法』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。うそをついている人間が出