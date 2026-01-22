2025−26シーズンのラ・リーガ最高の補強選手――。バルセロナに所属するイングランド代表FWのマーカス・ラッシュフォードを、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』がそう称賛している。28歳のラッシュフォードは、今シーズン開幕前にマンチェスター・ユナイテッドからバルサにレンタルで加入。昨シーズンのラ・リーガMVPのラフィーニャが怪我で離脱していた間は、その代役として左ウイングの主軸を担い、公式戦25試合で８ゴ