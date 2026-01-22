ヤンキースがFAとなっていたコディ・ベリンジャー外野手（30）と5年総額1億6250万ドル（約257億2000万円、後払いなし）で再契約したと複数の米メディアが21日（日本時間22日）に報じたことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析した。契約には2000万ドル（約31億6600万円）の契約金が含まれ、年俸は最初の2年が各3250万ドル（約51億4400万円）、次の2年が各2580万ドル（約40憶8400万円）、最終年が2590万