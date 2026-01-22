1月21日（水）放送の『ABEMA Morning』では、浦林凜アナウンサーが初登場。意気込みを語り、視聴者から寄せられた「私の初挑戦」というテーマでは、彼女の意外な素顔が明かされた。【映像】意外な素顔が明かされる瞬間（実際の映像）番組冒頭、浦林アナは「一人で番組を持つのは初めてで、とても緊張している」と率直な心境を吐露。「精一杯頑張るので、温かく見守ってほしい」と視聴者に呼びかけ、フレッシュなスタートを切っ