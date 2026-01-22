ニューヨーク証券取引所のトレーダー。テレビ画面に映るのはダボス会議で演説するトランプ大統領＝21日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比588.64ドル高の4万9077.23ドルで取引を終えた。グリーンランド領有を巡り、トランプ米大統領が欧州8カ国への追加関税の撤回を表明したことを受け、買い注文が膨らんだ。トランプ氏はこの日、北大西洋条約機構