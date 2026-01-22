ミスタードーナツは、「Mister Donut」×「GODIVA」シリーズから、ミスタードーナツ55周年記念商品として『トリオハート ショコラ＆プラリネ』を期間限定で発売する。商品はミスドネットオーダー予約注文限定の商品で、受取日前日までの予約で購入可能。予約開始はきょう22日からとなり、商品の受け取りは2月4日から。【写真】おいしそう！『トリオハート ショコラ＆プラリネ』55周年を迎えたミスタードーナツでは「いつもある