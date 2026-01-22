なにわ男子の長尾謙杜（23）が、3月28日に第1期リニューアルオープンする、京都市内のテーマパーク「太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE」のアンバサダー「太秦サポーター」に就任した。長尾は映画「室町無頼」（25年）や2月27日に公開する「木挽町のあだ討ち」など東映時代劇作品に出演した縁もあり、起用に至った。同所で撮影した経験もあり「日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光