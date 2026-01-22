通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ピアノ・トリオバンド、Omoinotakeとのコラボキャンペーンを、3月22日まで開催している。Omoinotake×JOYSOUNDコラボキャンペーンこのキャンペーンは、Omoinotake 2nd DIGITAL SINGLE『Wonderland』のリリースと、『Omoinotake Live at 日本武道館』の開催を記念して行われ、オリジナルグッズをプレゼントする。最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォン