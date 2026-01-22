●失われていた「青春の輝き」を取り戻せるか 反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第2話が、21日に放送された。中学時代の学園のマドンナが、なぜオタク化する主人公に危機を持ったのか。その時代背景について解説する。