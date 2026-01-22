フランスの生活に根付く「バゲット」。日本のパン屋でもお馴染みですが、本場ではバゲットにまつわる“アレコレ”があるとか。「アルーチパン教室」（神奈川県横浜市）を運営する岡本智美さんに話を聞きました。奥が深すぎ!?フランスのバゲット（イメージ）☆☆☆☆世界には「パン作りに関する独自の法律」を持つ国が存在しており、なかでもフランスでは、過去にいくつもの法律が発令されてきたとか。最も有名とされている