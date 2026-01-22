なにわ男子の長尾謙杜（２３）が、３月２８日に京都・東映太秦映画村が第１期リニューアルオープンすることなどに伴う「太秦サポーター」に就任したことが２１日、分かった。長尾は「日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄です」と歓喜。これまで、映画「室町無頼」（２５年）など時代劇に出演しており「時代劇というバトンを僕が一つ受け取って、また未来に繋げられることを誇