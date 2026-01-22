俳優北大路欣也（82）が、このほど都内で取材会を行い、主演時代劇「三屋清左衛門残日録永遠の絆」（3月7日午後7時から、時代劇専門チャンネル）の見どころを語った。藤沢周平の小説を原作に、隠居した藩主用人、三屋清左衛門がさまざまな事件を解決する人気シリーズ。9作目の今回は、若い夫婦に起こった悲劇と、親友の町奉行佐伯熊太（伊東四朗）が見舞われた旧友の死の真相を追う。老境の中、理不尽な苦しみを背負う人々に静か