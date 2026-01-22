「子育てしやすい自治体ランキング」で、大村市が初めて全国1位に選ばれました。 目指すのは “町のみんなで支える子育て” です。 ◆「便利な施設」も「のどかな環境」も近場にある 2年前に大村市に移住してきた半田 亜記さん。 レーザークラフト作家として活動しながら、3人の子どもを育てています。 （大村市で子育て中 半田 亜記さん） 「子育てをする上で “のどかな環境” もありますし、設備な