きょうは、強い寒波の影響により、北〜西日本の日本海側を中心に大雪となるでしょう。既に大雪となっている地域でも、この後さらに雪が積もる予想です。北陸は、あす朝までの24時間降雪量が多い所で100センチの予想です。大雪による交通障害に警戒をしてください。また、東海などの太平洋側まで雪雲が流れ込むでしょう。関東は日中日差しが届き、空気の乾燥が進みます。火の取り扱いにはお気を付けください。日差しがあっても気温