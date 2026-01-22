33歳のときに10万人に1人の病気と言われる先天性疾患の難病「脳動静脈奇形」を患い、現在は「難病インフルエンサー」として活動を行っている俳優の間瀬翔太さん。病気の発覚は「頭痛」でした。 【写真】難病を患い、開頭手術を受けた間瀬さん「今も後遺症が残る」（9枚目/全20枚） ※本記事は「自殺」に関する描写が出てきます。体調によっては、ご自身の心身に影響を与える可能性がありますので、閲覧する際はご注意くだ