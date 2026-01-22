ロックバンド・筋肉少女帯のボーカル、大槻ケンヂさん（59）が21日、3月に開催される『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』の記者会見に小泉今日子さん（59）らとともに登場。大槻さんは同年代のアイドル・小泉さんとの会見に緊張の様子を見せました。『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』は1966年の丙午（ひのえうま）に生まれたアーティストが集結。過去に2006年、2016年と10年ごとに行われ、今年で3度目となります。記者会見で、小泉さんの