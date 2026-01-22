今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月22日」今日は何の日？「1月22日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本で初めて国産の“ある巨大な乗り物”の実験が成功した日にちなんでいます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「飛行船の日」でした！1月22日は、「飛行船の日」です。1916