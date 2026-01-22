【ニューヨーク＝木瀬武】２１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比５８８・６４ドル高の４万９０７７・２３ドルだった。値上がりは３営業日ぶり。米国が領有を目指すデンマーク自治領グリーンランドについて、トランプ大統領が演説で武力行使に否定的な考えを示し、市場に安心感が広がった。欧州８か国に課すとしていた追加関税を取り下げると表明したことも相場を押し上げた。前日は米欧間の