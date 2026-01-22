21日、イラン・テヘランで損傷した建物（ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】イラン国営テレビは21日、反政府デモの死者について、市民や治安要員2427人を含む3117人だと報じた。人権団体のニュースサイトHRANAによると、20日までにデモ参加者4200人以上の死亡が確認された。なお9千件以上の死亡例を調査中としており、犠牲者数は大幅に増える可能性がある。一方、米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は21日までに、トラン