全日本スキー連盟が21日、ミラノ・コルティナオリンピックへ向けて、代表候補の追加メンバーを発表しました。追加されたのはフリースタイル・エアリアルの五十嵐晴冬選手、フリースタイル・スキークロスの小林竜登選手と新井真季子選手の3人です。いずれもオリンピック出場経験は初めてとなります。20日は代表候補52選手が発表されていて、そこにはスノーボード・ハーフパイプ部門の平野歩夢選手、ノルディックスキー複合で3大会連