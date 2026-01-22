25日ごろにかけ、今シーズン最強・最長寒波の影響で日本海側を中心に大雪が続く恐れがあり、積雪が急増する見通しです。気象庁は22日朝、滋賀・彦根市で22日午前4時までの6時間に25cmの降雪を観測したとして、顕著な大雪に関する情報を発表しました。23日朝までの24時間降雪量は北陸地方で100cmなどとなっています。国土交通省などは、21日夜から全国の7高速道路で予防通行止めを開始し、不要不急の外出は控えるよう呼びかけていま