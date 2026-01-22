今シーズン最長寒波の影響で、東海地方は岐阜県や三重県を中心に、大雪のおそれがあり、気象台は交通の乱れなどに注意を呼び掛けています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 東海地方は各地で、きのうから断続的に雪がつもり、三重県菰野町でもけさ道路などに雪が積もっていました。 午前6時現在の積雪は岐阜県関ケ原町で7センチ、白川村で54