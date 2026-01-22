アメリカのトランプ大統領が11月の中間選挙に向けた国内遊説を来週からスタートさせることが分かりました。各地で経済政策などの実績をアピールするものと見られます。ホワイトハウスのワイルズ首席補佐官は21日、記者団に対し、トランプ大統領が27日に中西部・アイオワ州で経済やエネルギー問題に焦点を当てた演説を行うと明らかにしました。今後、11月の中間選挙に向け毎週、国内の各都市を訪れ、こうした演説を行う予定だという