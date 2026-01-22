アメリカの連邦最高裁判所は、トランプ大統領によるFRBのクック理事への解任通告の正当性をめぐる訴訟で口頭弁論を開きました。判事からは、解任通告の正当性に懐疑的な質問が相次ぎました。アメリカのトランプ大統領は去年8月、FRB=連邦準備制度理事会のクック理事が住宅ローンの不正疑惑を指摘されたことを挙げて解任を通告しました。これに対し、クック氏側は疑惑を否定したうえで、解任通告が違法だとして提訴。一審と二審はク