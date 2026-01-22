国土交通省や高速道路各社は、北陸地方での大雪で交通障害を防ぐため、北陸道や関越道などの高速道路と国道8号、17号などの国道で、21日午後8時から同時に予防的通行止めを実施していましたが、22日朝までに一部が解除されました。通行止めが続いている新潟県内の区間は以下の通りです。午前7時頃に解除の予定です。【高速道路】北陸自動車道三条燕インター～上越関越自動車道六日町インター～長岡ジ