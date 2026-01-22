【欧州CLリーグフェーズ第7節】(トフィク・バフラモフ・スタジアム)カラバフ 3-2(前半1-1)フランクフルト<得点者>[カ]C. Durán2(4分、80分)、B. Mustafazadə(90分+4)[フ]ジャン・ウズン(10分)、ファレス・シャイビ(78分)<警告>[カ]C. Durán(83分)[フ]ラスムス・クリステンセン(61分)、A. Staff(89分)└堂安先発のフランクフルト、最終節待たずにCL敗退決定…暫定体制初陣も90+4分土壇場被弾で逆転負け