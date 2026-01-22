[1.21 欧州CL第7節 カラバフ 3-2 フランクフルト]UEFAチャンピオンズリーグは21日、各地でリーグフェーズ第7節を開催した。フランクフルトは敵地でカラバフと対戦して2-3で敗れ、最終節・トッテナム戦を前に敗退が決まった。先発出場のMF堂安律は4-3-3の右ウイングでプレーしつつ中へポジションを取る場面もあった。特に敵陣で相手がボールを握る際はチームが4-4-2に布陣を変え、堂安が前線2枚のうちの右に入っていた。フラン