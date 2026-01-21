デザイナー 長見佳祐による「ハトラ（HATRA）」が、士郎正宗原作・押井守監督によるSFアニメーション映画「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」とのコラボレーションカプセルコレクションを発表した。同作の公開30周年を記念し、1月30日から4月5日まで虎ノ門・TOKYO NODEで開催される展覧会「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 」の会場で先行発売を行い、展覧会の会期終了後にポップアップや公式オンラインストアでの販売を予定