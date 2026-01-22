金の延べ棒や金貨（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は続伸し、取引の中心となる2月渡しが前日比71.70ドル高の1オンス＝4837.50ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を連日で更新した。デンマーク自治領グリーンランドを巡る地政学的緊張の高まりが懸念され、安全資産とされる金を買う動きが続いた。ただ、トランプ米大統領がグリーンランド領有実現に武力は行使し