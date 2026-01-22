気象庁は22日午前4時17分、石川・金沢市で午前4時までの6時間に25センチの顕著な降雪を観測したとして、顕著な大雪に関する情報を発表した。この強い雪は22日夕方にかけて続く見込みで、湖東の平地では大規模な交通障害の発生するおそれが高まってるとして注意を呼びかけた。