◆若駒Ｓ・リステッド（１月２４日、京都競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２１日、栗東トレセンショウナンハヤナミ（牡３歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）は坂路でエイシンオニキス（５歳１勝クラス）を３馬身追走。軽く促された程度でスムーズに加速し、余力たっぷりに併入した。渡辺調教師は「順調にきています。特に変わった感じはしないけど、いい状態を維持しています」とうなずいた。前走はスローペー