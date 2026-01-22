米大リーグ（ＭＬＢ）が２１日（日本時間２２日）、春季オープン戦、レギュラーシーズン全試合の試合開始時間を発表した。岡本和真内野手入団のブルージェイズの、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の再現となるドジャース戦は４月６日午後７時７分（日本時間７日午前８時７分）が初戦。レギュラーシーズン最終日の９月２７日（日本時間２８日）は１５試合すべて米東部時間午後３時から３時２０分（同午前４時から４時２０分）