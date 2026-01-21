株式会社ヒコセブンが展開するミニチュアカーブランド「CARNEL」は、スズキ エブリイ（DA17V）の1/43スケールダイキャスト製ミニカー3種を2026年2月～3月に発売する。本製品は、日常の風景に溶け込む「街の働き者」であるスズキ エブリイの姿を、手のひらサイズのコレクションモデルとして忠実に再現している。ミニカーファンや自動車愛好者に向けて、その精巧なディテールと希少性を通じて製