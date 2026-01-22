アメリカのトランプ大統領は21日、グリーンランドの領有をめぐり、来月から課すとしていた、ヨーロッパ諸国への関税を見送る方針を表明しました。アメリカトランプ大統領「みな私が軍事力を使うと思うかもしれないが、その必要はないし使うつもりはない。欧州にとっても、私たちにとっても良い場所にできるのはアメリカだけだ。アメリカによるグリーンランド領有に関する即時の交渉を求める」トランプ大統領は21日、スイスのダボ