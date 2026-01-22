新装備「水中防衛用小型UUV」が納入海上自衛隊は2026年1月20日、国内で開発された無人潜水機「水中防衛用小型UUV」が新たに納入されたと発表しました。【画像】魚雷にそっくり！ これが海自の新装備「水中防衛用小型UUV」です防衛省はこの「水中防衛用小型UUV」について、自衛隊員の安全を確保するため、遠隔管制で目標海域に進出し、敵艦艇を阻止する能力を持つとしています。現時点では詳細な性能は明らかになっていませんが