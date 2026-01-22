JR西日本は、大雪が見込まれるため乗車券類の特別対応を実施する。対象きっぷの払戻し・有効期間の変更を無手数料で実施する。対象となるきっぷは、1月22日から26日までを有効期間に含む、JR西日本の在来線各線および山陽新幹線、北陸新幹線の敦賀〜上越妙高駅間を発着または通過するきっぷ。乗車日から1年以内に近くのJR駅に持っていくことで対応する。インターネット予約の場合は各サービスログイン後のトップページで案内してい