強烈寒波の1回目のピークを迎えています。きょう（木）は、平地でもドカ雪のおそれがあります。【どこで大雪？】日本海にはJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）と呼ばれる発達した雪雲の列が見られます。このJPCZがかかると、平地でもドカ雪になるおそれがあります。きょうは午前は近畿北部、午後になると福井県など北陸地方もかかり、平地でも雪の急増するところがあるでしょう。そのほかの日本海側も内陸を中心に大雪になりそうです。