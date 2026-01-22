アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を主導する「平和評議会」にロシアのプーチン大統領が参加すると表明しました。アメリカのトランプ大統領はガザの暫定統治を主導する「平和評議会」をめぐり、ロシアのプーチン大統領に対して参加を求めたことを明らかにしています。これについて、トランプ氏は21日、報道陣に対して「プーチン氏が参加を承諾した」と表明しました。トランプ氏は平和評議会に「すべての