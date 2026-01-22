ドジャースタジアムで入団記者会見に臨んだカイル・タッカー＝21日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の所属するドジャースは21日、カブスからフリーエージェント（FA）になっていた外野手タッカーを4年総額2億4千万ドル（約379億2千万円）で獲得したと発表した。本拠地ドジャースタジアムで入団記者会見に臨んだ29歳の同選手は「細部まで行き届いた野球を展開するチ