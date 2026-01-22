どのように人生の最期を迎えるか。そこに自己決定権はあるのか（写真：PlNA/Shutterstock.com）（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）筆者の母は昨年9月、肺がんで亡くなった。2月に担当医から「余命は今年中くらい」と宣告され、スウェーデンに住んでいる私は6月に日本へ向かい、最期を看取った。「ガン治療をしても、あまり効果は見込めないだろう」とのことだったので積極的な治療や延命措置を断った。亡くなる