広島・新井貴浩監督（４８）が２１日、和歌山県高野町の高野山清浄心院で恒例の護摩行を実施した。現役時代の２００４年１２月に始めて、今回が２２度目。昨季は５位で２年連続Ｂクラスに沈んだ悔しさをたぎらせ、「クッソー、見とけよ」という思いで約２時間にわたって炎と向き合った。「背暗向明」の精神で逆襲の道のりを進む。眉毛とまつげはもう防波堤の意味を成していない。額からとめどなく伝う汗と目の前の護摩木から巻