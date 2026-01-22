アメリカのトランプ大統領は、グリーンランドの領有にむけ武力の行使に否定的な考えを示しました。また、さきほど、ヨーロッパ8か国に課すとしていた関税の発動を見送ると表明しました。アメリカトランプ大統領「武力の行使はしないだろう。不必要だし、望んでもいない。アメリカが望んでいるのは、グリーンランドという土地だけだ」トランプ大統領は21日、スイスで行われている「ダボス会議」で演説を行いました。その中で、デ