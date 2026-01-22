東海3県では、21日夜から岐阜県や三重県の北部を中心に雪が降り続いていて、新幹線や高速道路にも影響が出ています。強い冬型の気圧配置が続く影響で、三重県では22日夜遅くにかけて警報級の大雪になる可能性があるほか、25日にかけて岐阜県を中心に大雪となる見込みです。23日午前6時までの24時間に予想される雪の量は、いずれも多い所で、岐阜県の山地で50センチ・平地で20センチ、三重県で15センチ、愛知県の山地で8セン