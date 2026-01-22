1月21日、船橋競馬場で第52回ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）が行われ、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝。同競走の売得金額が過去最高を更新した。売得金額は9億7246万5100円となり、これまでの最高額だった第51回（2025年1月22日実施）の8億8204万4100円を上回った。ブルーバードカップにおける売得金レコードの更新は今回が初めてとなる。【ブルーバードカップ】戸崎圭太フィンガ